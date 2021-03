Sorin Cîmpeanu: De marți s-a revenit la media națională de infectare COVID, de aproximativ 20 de elevi și în jur de 30 de cadre didactice (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu a vorbit, joi, după ședința pe care a avut-o pentru stabilirea planului de învățământ în contextul exploziei de infectări cu COVID-19, despre situația epidemiologică din școli.

Ministrul Educației a susținut că ziua de luni a fost problematică, însă de marți situația a revenit la normal, adică la nivelul întregii țări s-au înregistrat zilnic circa 20 de elevi infectați și aproximativ 30 de cadre didactice.

"Într-adevăr a fost îngrijorător numărul de infectări din școli de la începutul săptămânii, din ziua de luni. Mai apoi am avut un număr de infectări exact în media ultimelor săptămâni, în jur de 20 în rândul elevilor și 30 în rândul cadrelor didactice, număr mediu zilnic. Ziua de luni ne-a dat semnale de îngrijorare pentru că a fost un număr peste media zilnică. Zilele următoare s-a revenit la media zilnică", a spus Sorin Cîmpeanu.

