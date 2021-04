Sorin Cîmpeanu: Decalarea vacanțelor nu e în interesul elevilor (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, luni, că decalarea vacanțelor nu e în interesul elevilor, iar ministerul abordează orice inițiativă cu maximă responsabilitate în măsura în care este în interesul elevului.

„Orice inițiativă o abordăm cu maximă responsabilitate în măsura în care este în interesul elevului și în măsura în care se demonstrează acel lucru. Altfel, alte interese sunt legitime, sunt importante, dar, dacă nu sunt în interesul elevului, Ministerul Educației nu le va susține”, a afirmat el.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.