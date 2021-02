Sorin Cîmpeanu, despre cazul celor 49 de studenți de la Facultatea de Drept: Este un caz în care a fost semnalată această situație, dar nu înseamnă că e singurul (VIDEO)

Ministrul Educației a comantat mierucuri seara, în direct pe B1 TV, cazul celor 49 de studenți de la Facultatea de Drept din București, care riscă să fie examtriculați pentru că au copiat la mai multe examene desfășurate online.

„Nu aș vrea să stigmatizăm o instituție care a sesizat acest aspect cu bună credință. Atâta vreme cât nu suntem pregătiți pentru o evaluare online, inclusiv pentru securizarea și asigurare, această evaluare ridică semne de întrebare nu numai în acestă situație, ci în multe alte situații. Este un caz în care a fost semnalată această situație, dar nu înseamnă că e singurul”, a precizat Sorin Cîmpeanu, la Actualitatea cu Tudor Mușat.

Reamintim că 49 de studenți din cadrul Facultății de Drept, din anul I au creat grupuri paralele, prin intermediul cărora rezolvau la comun subiectele de examen, informează EduPedu. Răzvan Dincă, decanul Facultății de Drept, din cadrul Universității București, s-a declarat șocat de amploarea evenimentului și de modul de operare al studenților.

