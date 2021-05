Sorin Cîmpeanu a vorbit joi seara, în emisiunea Dosar de Politician, prezentată de Silviu Mânăstire, pe B1 TV, despre fondurile pe care Ministerul Educației a reușit să-i obțină din PNRR.

"Un pic mai mult decât 1,05 miliarde, cat erau planificați pentru investiții în educație. Acum am obținut 4,1 miliarde de euro, dintre care 3,7 miliarde de euro pentru “România Educată” și 405 milioane de euro pe linia “Renovation Wave Fund” care sunt destinații infrastructurii școlare, digitalizare și pregătirea resursei umane (780 de milioane de euro) și susținere învățământului profesional, aproape jumătate de milion de euro, măsuri pentru reducerea abandonului școlar și educația timpurie.

Pentru cele 3,7 miliarde de euro sunt 5 linii majore de folosire: modernizarea si reabilitarea infrastructurii si dotarea școlilor (10.000 de laboratoare)", a spus ministrul.

Câmpeanu a declarat și că a mers într-o vizită inopinată în școlile din județul Ilfov și nicăieri nu a găsit un laborator funcțional.

"În tot județul Ilfov nu am găsit niciun laborator funcțional. Luăm în calcul să investim 40.000 de euro per laborator", a spus ministrul.

