Sorin Cîmpeanu, despre infectările cu SARS-CoV-2 în rândul elevilor: Raportat la totalul elevilor, suntem sub media populației generale (VIDEO)

Ministrul Educației a discutat în exclusivitate, pe B1 TV, despre îmbolnăvirile de COVID-19 în rândul elevilor. Sorin Cîmpeanu îndeamnă la prodență și la respectarea normelor sanitare în toate unitățile de învățământ.

Întrebat cum apreciază cele două săptămâni de la redeschiderea școlilor și care sunt cele mai frecvente moduri în care s-ar putea transmite SARS-CoV-2 în rândul elevilor, Cîmpeanu a explicat:

„Prudența este absolut necesară pentru că de această dată nu mai putem exclude școala ca fiind un factor de transmitere al infecției cu SARS-CoV-2, alături de alte contexte precum familia sau comunitatea cu care interacționează. Dar da, de această dată și școala este printre factorii care au determinat aceste infectării.

Raportat la totalul elevilor, suntem sub media populației generale. Asta nu înseamnă că nu există îngrijorare și repetăm solicitarea de respectare a măsurilor”, a declarat el, în direct pe B1 TV.

Sorin Cîmpeanu a declarat că din informațiile Ministerului Educației și Cercetării, regulile sanitare și normele impuse în Ordinul comun sunt respectate în școli.

„Din informațiile MEC, regulile se respectă. Nu am identificat cazuri flagrante, dar asta nu înseamnă că nu putem să încercăm să facem și mai bine. Deciziile sunt prompte cu privire la clasele care intră în online la apariția unui caz sau respectiv două de COVID-19”, a explicat el.

