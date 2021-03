Sorin Cîmpeanu, despre schimbarea structurii școlare: Vacanța de primăvară se prelungește cu două săptămâni, la fel și cursurile. Vom avea un vârf al ratei de infectare exact în luna aprilie (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, marți seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că vacanța de primăvară se prelungește cu două săptămâni, respectiv 2 aprilie – 4 mai, deoarece vom avea un vârf al ratei de infectare cu coronavirus exact în această perioadă, însă și cursurile școlare se vor prelungi, în vară, cu două săptămâni.

