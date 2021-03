Sorin Cîmpeanu, despre testarea în școli: A fost respinsă categoric testarea cu acest fel de teste antigen (VIDEO)

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a precizat, pentru B1 TV, că din cele 1.150.000 de teste distribuite pentru a fi utilizate în şcolile din România, au fost folosite 19.000. El spune că motivele sunt lipsa personalului medical și reicența părinților în exprimarea acordului.

''Acum 6 sătămâni, au fost distribuite pentru a fi testați elevii și angajații din învățământ 1.150.000 teste. În 6 săptămâni, Ministerul Sănătății a raportat utilizarea a 19.000 de teste, ceea ce înseamnă 1,6%.

Cu alte cuvinte, a fost respinsă categoric testarea cu acest fel de teste antigen. Din 2 motive: aceste teste necesită personal medical pentru administrare, nu există persoanal medical în toate aceste școli. Al doilea motiv este la fel de clar. Din discuțiile cu numeroși părinți, sunt considerate invazive mai ales pentru elevii de vârstă mică pentru că este nevoie de acordul expres al părinților pentru testare, aceștia sunt reticenți în a-și da acordul. Testarea a mers foarte prost din aceste 2 motive: lipsă personal medical și reicență în exprimarea acordului.''

