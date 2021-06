Sorin Cîmpeanu: Din promoția curentă, 114.143 de elevi din clasele terminale s-au înscris la Bacalaureat / Avem deja peste un milion de absolvenți de liceu fără diplomă de BAC (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, că 114.143 de elevi din clasele terminale s-au înscris pentru a susține examenul de Bacalaureat anul acesta, adică 77% din totalul lor. Cîmpeanu a precizat că deja sunt peste un milion de absolvenți de liceu care nu au diplomă de BAC. „Trebuie să dăm șanse tuturor acestor tineri la un job conform aspirațiilor lor, să continue just educația dacă doresc acest lucru”, a punctat ministrul Educației.

Sorin Cîmpeanu: Din promoția curentă, 114.143 de elevi din clasele terminale s-au înscris la Bacalaureat / Avem deja peste un milion de absolvenți de liceu fără diplomă de BAC

Sorin Cîmpeanu, despre înscrierea elevilor la Bacalaureat

Întrebat câți elevi care au terminat anul acesta clasa a XII-a și a XIII-a s-au înscris la Bacalaureat, ministrul a răspuns: „Din promoția curentă, 114.143 de elevi, clase terminale. 77%, raportat la totalul de peste 148.000 de elevi din clasele terminale. Precizez clase terminale pentru că nu toți cei 152.000 de elevi de clasa a XII-a sunt în clase terminale, 19.000 sunt la seral, 6.000 la frecvență redusă, ei mai au școală și anul viitor”.

Întrebat cum vrea să-i stimuleze pe restul să se înscrie la Bacalaureat, Cîmpeanu a explicat: „Cred că e deja cunoscut că am flexibilizat cât am putut procedeele administrative, inclusiv programa școlară. E vorba de programele de educație remedială, care, din păcate, pentru cei care finalizează acest ciclu nu mai pot fi utile anul viitor. Va trebui să identificăm la nivelul noii Legi a Educației, după ce vom încheia dezbaterile pe proiectul ”România educată”, rute flexibile pentru acești elevi care, dacă sunt absolvenți de liceu fără diplomă de Bacalaureat, se adaugă celor deja peste un milion de absolvenți de liceu fără diplomă de Bacalaureat. Trebuie să dăm șanse tuturor acestor tineri la un job conform aspirațiilor lor, să continue just educația dacă doresc acest lucru”.