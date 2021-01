Sorin Cîmpeanu: Disponibilitatea de vaccinare și gradul de vaccinare - factor important, dar nu determinant pentru redeschiderea școlilor (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, subliniază că în decizia de redeschidere a școlilor factorul determinant va fi evoluția situației epidemiologice și a ratei de infectare din fiecare localitate. ”Disponibilitatea de vaccinare și gradul de vaccinare este un factor important, dar nu este determinant”, a ținut să precizeze, Cîmpeanu, prezent miercuri seară în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat.

”S-a spus de la bun început că factorul determinant pentru decizia de a deschide școlile cu prezență fizică este evoluția ratei de infectare. Disponibilitatea de vaccinare și gradul de vaccinare este un factor important, dar nu este determinant, nu condiționează”, a spus Cîmpeanu.

Referitor la faptul că Ministerul Sănătății a anunțat că în calculul ratei de infectare din localități vor fi incluse și cazurile din focare, ceea ce ar putea duce astfel la o creștere a ratei incidenței îmbolnăvirilor, ministrul Educației a precizat: „Totul se joacă. Orice variantă este posibilă, din păcate, nimeni în lume nu știe ce ne poate rezerva viitorul apropiat, însă tot experții din sănătate au fost aceia care s-au declarat optimiști cu privire lipsa unei creșteri semnificative a ratei de infectare. Riscuri există, nu pot fi reduse la zero, important este să știm cum să șe gestionăm mai bine”.

