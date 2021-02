Sorin Cîmpeanu: Distanțarea fizică în clase este extrem de importantă la maximum posibil. Mizăm pe capacitatea organizatorică a fiecărui director de școală (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a precizat vineri că în contextul redeschiderii școlilor, un aspect foarte important este cel al asigurării distanțării fizice între elevi. ”Având în vedere că nu se poate schimba infrastructura școlară din România pe parcursul a câteva zile, mizez pe priceperea managementului din fiecare școală”, a spus Cîmpeanu în conferința de presă comună cu ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

”Insist perespectarea următoarelor reguli: distanțarea fizică este extrem de importantă la maximum posibil. Minimum un metru, prevede ordinul de ministru. Pentru a nu ajunge în situații absurde de blocaj, mizăm pe capacitatea organizatorică a fiecărui director de școală, cu sprijinul Inspectoratului și a autorităților locale de a asigura distanțarea maxim posibilă în condițiile date.

Scăzând acele categorii de elevi exceptate din perspectiva prezenței fizice, aglomerația din sălile de clasă nu va fi chiar atât de mare. (...) Ne vom asigura că s-a făcut tot posibilul pentru o distanțare maximă.

Niciun fel de rabat de la portul măștii. Aerisirea la intervale regulate este, de asemenea, un lucru esențial”, a precizat Sorin Cîmpeanu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.