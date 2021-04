Sorin Cîmpeanu: „Doar 18% din școlile din România au cabinete medicale școlare” (VIDEO)

În contextul dezbaterilor privind testarea COVID în unitățile de învățământ, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, pentru B1 TV, că doar 18% din școlile din România au cabinete medicale.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

Duminică dimineață, ministrul Educației a scris că, în opt săptămâni de școală, au fost folosite mai puțin de 2% din testele antigen rapide puse la dispoziție pentru testarea COVID în școli. Acesta a identificat două cauze, una legată de personalul medical insuficient, cealaltă de disponibilitatea părinților de a accepta astfel de teste. Soluția propusă de ministru era utilizarea testelor non-invazive, dar a renunțat la idee după ce Ministerul Sănătății i-a comunicat faptul că acestea nu sunt relevante.

