Sorin Cîmpeanu: Elevii din București vor putea merge cu toții la școală de miercuri dacă CMBSU aprobă acest lucru (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat luni, pentru B1 TV, că azi va semna împreună cu Ioana MIhăilă, ministrul Sănătății, Ordinul comun privitor la condițiile de revenire a elevilor în bănci. Practic, se mențin toate prevederile de până acum cu o singură excepție, cea legată de faptul că se ia în calcul strict incidența zilei de vineri pentru a se stabili dacă elevii merg la școală sau nu în săptămâna ce urmează.

Nu va mai fi nevoie să se aștepte ziua de vineri, ci toți elevii vor putea să se întoarcă la școală din ziua imediat următoare celei în care se constată scăderea ratei de infectare cu coronavirus din localitatea respectivă sub pragul de 1 la mie.

După publicarea Ordinului în Monitorul Oficial, Comitetul Muncipiului București pentru Situații de Urgență se poate întruni și, dacă își dă acceptul, toți elevii din București vor putea merge la școală de miercuri, dat fiind că rata de infecatre a scăzut deja sub pragul de 1 la mie în Capitală.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Talk B1”, moderată de Irina Petraru pe B1 TV.

