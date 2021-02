Sorin Cîmpeanu: Elevii testați pozitiv sunt rezultatul unei infectări pe parcursul vacanței, înainte de începerea semestrului 2 (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a ținut să sublinieze joi seară, într-o inetrevenție pe B1 TV, că infectarea cu coronavirus a celor 244 de elevi și 329 de angajați din învățământ, testați pozitiv după redeschiderea școlilor, s-a produs înainte de data de 8 februarie când a început senestrul al doilea. Cîmpeanu a mai spus că riscul de contaminare nu poate fi eliminat complet, motiv pentru care a făcut din nou apel la părinți să nu-și trimită copiii la școală dacă observă orice simptom specific COVID-19.

”Numărul celor infectați, dincolo de faptul că elevii infectați sunt rezultatul unei infectări pe parcursul vacanței, înainte de începerea semestrului 2, pentru că asta e perioada de incubație, este de 244, adică un elev la 10.000, adică mult mai mic decât rata de infectare în rândul populației generale. Dacă cineva își imagina că odată cu deschiderea școlilor în semestrul 2, pandemia va fi stopată complet, se înșală. Am spus că riscul nu poate fi elimiat total în niciun caz. Riscul va putea să fie diminuat în măsura în măsura în care toți părinții vor înțelege că la cele mai mici simptome specifice trebuie să țină copiii la domiciliu și să anunțe medicul de familie.

Există opt județe, e absolut remarcabil, în care nu s-a înregistrat niciun caz, în patru zile de școală de infectare în rândul elevilor, după cum există și județe, precum Arad, Cluj și municipiul București în care s-au înregistrat, în total 122 de cazuri, adică exact jumătate din numărul de elevi confirmați pozitiv la ora 18.00”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

