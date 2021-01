Sorin Cîmpeanu: Elevii vor face ore suplimentare de educație remedială pentru a recupera materia care nu a fost asimilată în timpul învățământului online

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat joi seara pentru B1 TV că, odată cu începerea școlii în format clasic, elevii vor desfășura ore suplimentare pentru recuperarea materiei care nu a fost asimilată în urma învățământului online. Modul în care se vor desfășura aceste ore va rezulta în urma unor analize:

“Ne-am străduit să găsim surse de finanțare din fonduri europene. Evaluări și simulăricare să reliefeze ce nu au asimilat elevii, după ce se cunoaște această parte neasimilată fiecare cadru didactic să facă un program de predare sintetizată, și aici revine măiestria și devotamentul fiecărui cadru didactic pentru a putea preda în condițiile în care se revine la școală, într-o manieră sintetică cunoștințele care nu au fost asimilate.

Ministerul Educației va crea cadrul, va găsi sursele de finanțare pentru plata acestor ore de educație remedială. Dacă stai multe ore la școală trebuie să găsești soluții și pentru o masă în timpul acestor ore. Sunt foarte multe variante, incluse într-un pachet integrat de acțiuni remediale. Anul școlar se va încheia și concururile naționale se vor susținea”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

