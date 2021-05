Sorin Cîmpeanu: Elevilor care au simptome specifice de orice fel sau vulnerabilități li se recomandă să nu intre în colectivitate. Școlile sunt obligate să le asigure predarea în sistem online

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a explicat că elevii nu sunt obligați să meargă la școală în cazul în care prezintă simptome specifice de orice fel, cum nu sunt obligați să meagă nici cei care au vulnerabilități sau alte motive întemeiate – dimpotrivă, în astfel de situații, școlarilor li se recomandă să nu intre în colectivitate, iar unitățile de învățământ sunt obligate să le asigure predarea în sistem online.

„Vineri, în Bucureşti, am avut o rată de infectare de 1,21, (...) am avut duminică 1,06, am avut luni 0,94 şi astăzi avem 0,89. Începe şedinţa Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă care va permite accesul tuturor elevilor din Bucureşti la şcoală, deci vor putea să meargă la şcoală. Şi fac o precizare importantă - elevii care prezintă simptome specifice de orice fel sau cei care au vulnerabilităţi sau alte motive întemeiate nu sunt obligaţi să meargă la şcoală. Pentru cei care au simptome, dimpotrivă, se recomandă să nu intre în colectivitate, iar şcolile sunt obligate să le asigure predarea în sistem online”, a declarat ministrul Educației, marți, în Comisia de învățământ a Camerei Deputaților, potrivit Agerpres.

Toți elevii din București au posibilitatea de a reveni fizic la școală, începând de miercuri, ca urmare a faptului că rata de infectare din Capitală a intrat pe un trend ascendent, evoluție confirmată și de bilanțul de marți.

Prefectul Capitalei, despre procedura de urmat în cazul în care un elev este depistat cu COVID-19

Alin Stoica a explicat marți că, în principiu, pentru ca o întreagă școală să treacă în sistem de online, trebuie să fie depistate cazuri în mai multe clase sau situația să implice profesori care predau la mai multe clase.

„Consiliul de administrație al școlii ia decizia de a trece în online clasa respectivă, cu avizul DSP și al ISMB, și transmite către CNSU solicitarea de a trece în online clasa respectivă. Dacă sunt mai multe situații, sunt mai multe cazuri sau profesori care predau la mai multe clase, atunci consiliul de administrație al școlii poate lua decizia ca toată școala să treacă în regim online, cerându-ne acest lucru cu viza DSP și INSP”, a explicat Alin Stoica.

Întrebat la ce număr de cazuri confirmate o școală trece în online, el a adăugat: „În principiu, trebuie să fie cazuri din mai multe clase pentru ca toată școala să treacă în regim online sau, după cum am explicat, profesori care predau la mai multe clase. Dacă sunt cazuri din aceeași clasă, atunci doar acea clasă poate să treacă în online, nu este obligată toată școala să treacă în online”.