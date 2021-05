Sorin Cîmpeanu: Evaluările, în această perioadă, sunt mai importante decât oricând, pentru a putea ști cât și unde s-a pierdut. Cadrele didactice nu au fost pregătite nici în România, nici într-un alt stat pentru predarea online (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, subliniază că, în această perioadă, mai mult decât oricând, este nevoie de evaluări pentru a se putea contabiliza pierderile generate de predarea online.

Întrebat marți seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, dacă există vreo formulă de evaluare pentru a vedea cât s-a pierdut în materie de predare online, Sorin Cîmpeanu a răspuns: ”În acest sens, în data de 12 mai vor începe evaluările pentru clasa a VI-a, evaluări care au ca obiectiv să vedem ce și cât și unde s-a pierdut pentru a putea să încercăm să remediem pe cât posibil până la finalul semestrului. Pe 18 mai sunt evaluări la clasa a IV-a, 25 mai – evaluări la clasa a II-a.

În același timp, programul de ore remediale, care are ca obiectiv recuperarea acestor pierderi, se va putea derula indiferent de scenariu și de clasă pentru toți cei aproape 250.000 de elevi înscriși.

Vor începe, tot cu prezență fizică, și pretestările PISA. Testările PISA sunt organizate, în anul 2022, pe 7 mai încep pretestările pentru aceste evaluări. Încep în București și se vor derula până la data de 4 iunie în școlile care au fost selecționate.

Toate acestea sunt evaluări, se adaugă simulărilor pentru clasa a VIII-a și a XII-a. Evaluările, în această perioadă, sunt mai importante decât oricând, tocmai pentru a putea ști cât și unde s-a pierdut, pentru a fundamenta decizii corecte de remediere”.

