Sorin Cîmpeanu explică scenariile după care reîncepe școala. Elevii din clasele intermediare nu se întorc în bănci (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu a explicat, joi, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1, prezentate de Aneta Sîngeorzan, scenariile după care elevii se întorc la școală.

Ministrul Educației a declarat că activitatea de învățământ se reia din 5 mai, însă elevii din clasele a V-a, a VI-a, a VII, a IX, a X-a și a XI-a nu vor putea reveni fizic.

"Au fost contopite scenariile galben și roșu. Ne raportam acum doar la pragul de 1 la mie rata de infectare.Sub 1 la mie este vorba de 1731 de localități care sunt astăzi sub 1 la mie rata de infectare. Toți copiii din școli și grădinițe pot merge fizic la școală începând cu data de 5 mai, elevii claselor terminale, începând cu data de 10 mai.

Dacă suntem in scenariul II, rata de infectare mai mare de 1 la mie, atunci vor putea merge fizic toți elevii din învățământul primar, inclusiv clasa pregătitoare, toți cei din grădinițe.

Se adaugă elevii din învățământul special, este un lucru extrem de important pentru ca au suferit deja prea mult prin imposibilitatea de a merge la integral, cu prezență fizică.

Pe 10 mai, toți elevii claselor terminale, fără nici un fel de discriminare, nu este nicio diferență din perspectiva ratei de infectare, vor putea sa meargă cu prezenta fizică. Elevii de clasa a VIII-a încep școala pe 10 mai, iar pe 11 iunie, intră deja în pregătirea Evaluării Naționale, care va demara pe 22 mai. Bacalaureatul va începe pe 28 mai. Ambele examene se vor derula cu prezență fizică.

Singurii care nu vor putea reveni fizic la școală sunt elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX, a X-a și a XI-a", a spus ministrul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.