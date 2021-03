Ministrul Educației a discutat, în direct pe B1, în emisiunea Actualitatea cu Tudor Mușsat despre cum se va desfășura activitatea didactică în cazul județelor aflate în scenariul roșu și mai ales ce se va întâmpla cu elevii din clasele terminale, care ar putea merge în continuare la ore, pentru a se putea pregăti pentru examnenele naționale.

Cîmpeanu este de părere că examenele naționale de final de an nu sunt organizate pe scenarii, iar elevii trebuie să se poate pregăti pentru a finalzia ciclurile de studiu. Totodată, ministrul Cîmpeanu este de părere că răspunsul de la Ministerul Sănătății a fost unul prompt.

„Există o colaborare foarte bună și o analiză responsabilă, așa cum am precizat, la nivelul Ministerului Educației, dar și la nivelul Ministerului Sănătății. Singurul organism abilitat să ia astfel de decizii, în stare de alertă este CNSU. Un Ordin comun al Ministerului Educațirei și Sănătății nu poate fi elaborat în absența unei hotărâri CNSU. Precendtul ordin de ministru a fost elaborat tot în urma unei hotărâri CNSU din data de 5 februarie 2021, aceasta era procedura și acum. Când va lua această hotărâre și sunt convins că va fi luată în această seara, alături de ministrul Sănătății ne-am pus de acord asupra conținutului Ordinului de ministru comun, pentru că hotărârea CNSU va abilita Ministerul Educației și Ministerul Sănătății să emită Ordinul comun în senul participării fizice la cursuri a elevilor din clasele temrinale, atât în scenariile verde și galben, cît și în scenariul roșu atunci când se depășește incidența cumulată de 3 la mie, fără a depăși plafonul de 6 la mie, în care localitățile intră în carantină”, a explicat Sorin Cîmpeanu, pentru B1 TV.

Întrebat de către Tudor Mușat dacă decizia ca elevii din clasele terminale să meargă fizic la școală, indiferent de scenariul în care se află localitățile, ministrul Educației a precizat:

„Eu mi-am exprimat aceaastă convingere. Ne-am pus de acord, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, în detaliu, cu privire la prevederile ordinului comun, mai exact cu privire la eixgențele pe care le impunem pentru ca elevii din clasele terminale să poată merge la școală, pentru a se putea pregăti pentru examenele naționale, car enu sunt organizate pe scenarii verde, glaben, roșu, ci sunt naționale. Este esențial să le acordăm acest drept, fie că vorbim de clasa a VIII-a; clasa a XII-a (...) Răspunsul de la Ministerul Sănătății a venit în timp util, elevii și părinții sunt îndreptățiți să știe cum vor proceda în ziua de luni, în cazul claselor terminale și asta se va întâmpla”, a adăugat Sorin Cîmpeanu, în direct pe B1 TV.

