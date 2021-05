Sorin Cîmpeanu: În platforma de vaccinare avem 155.000 de angajați declarați din Învățământ, din care peste 145.000 au primit și rapelul / Ce se întâmplă cu profesorii care refuză vaccinarea (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat joi, pentru B1 TV, că în platforma de vaccinare sunt înregistrați 155.000 de angajați din Învățământ, din care peste 145.000 sunt vaccinați și cu rapel. Acestora li se adaugă cei care s-au vaccinat la maraton sau în centrele drive-thru. Ministrul a precizat că există o oarecare dificultate în estimarea numărului de angajați din sistem care au fost imunizați. Întrebat ce se întâmplă cu profesorii care refuză vaccinarea și vin la catedră, Cîmpeanu și-a manifestat speranța că numărul acestora e tot mai mic și a vorbit despre o eventuală testare săptămânală a acestora cu teste antigen rapide.

Declarațiie au fost făcute în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

