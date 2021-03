Sorin Cîmpeanu: Indiferent ce măsuri vom fi nevoiți să luăm, examenele se vor ține și anul școlar va fi încheiat (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat joi seară în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat" de pe B1 TV c[ anul școlar în curs va fi încheiat în orice scenariu și nu există nicio posibilitate să fie repetat.

"Oricât de dureros ar fi procesul de învățământ va continua online, [n.r. unde va fi nevoie] fiecare cadru didactic va face ce se poate mai bine în sistem online. Pierderi vor fi. Indiferent ce măsuri vom fi nevoiți să luăm și le vom lua in functie de situația reală, examenele se vor ține și anul școlar va fi încheiat in orice variantă...Examenele nu vor fi o formalitate. Cei care le vor promova vor fi îndreptățiți...Simulările vor începe pe 22, repsctiv 29 martie, în zonele care vor permite prezenta fizică. În zonele carantinate vom găsi o modalitate să le decalam până când vor iesi din carantină. Insistăm să se dea și simulările pentru că examenele se vor ține", a spus Ministrul Educației.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.