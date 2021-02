Sorin Cîmpeanu, întrebat ce se poate face pentru elevii din anii terminali astfel încât să nu se mai pună problema ”generațiilor pierdute”: ”Ăsta este cel mai trist lucru care se poate întâmpla în orice țară” (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a explicat, vineri seară, în emisiunea ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, cum a fost adaptată materia din acest an pentru elevii care vor susține Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat. S-a încercat ”identificarea acelor elemente care nu sunt esențiale pentru a putea fi extrase din materia de examen”, a spus Cîmpeanu, declarându-se convins și că odată cu redeschiderea școlilor, cadrele didactice au început să evalueze cât din materie au pierdut elevii în timpul orelor online.

Întrebat ce fel de final de ciclu vor avea cei care termină în acest an clasa a VIII-a sau a XII-a în actualul context, ca să nu mai existe acele discuții despre generații pierdute sau care să fie ”rebuturi” în materie de educație, Sorin Cîmpeanu a răspuns: ”Ăsta este cel mai trist lucru care se poate întâmpla în orice țară. Pentru a nu se întâmpla acest lucru, există acel program de ore remediale care va începe... de fapt, în școlile în care s-a reluat prezența fizică sunt convins că profesorii au început deja evaluarea pentru a identifica cât au pierdut și unde au pierdut elevii. Ordonanța de Urgență există, mai trebuie metodologia de alocare a fondurilor, de construcție a bugetului fiecărei școli pentru ca, mai apoi, în fiecare școală, având un buget la dispoziție, să-l distribuie conform nevoilor identificate în interiorul școlii.

Asta vizează și pregătirea pentru examenele naționale. Examene naționale a căror programă a fost deja modificată în sensul adaptării la specificul acestui an școlar, și pentru Evaluarea Națională, și pentru Bacalaureat. Nu am avut foarte multe ecouri negative. Spre deosebire de anul trecut nu s-a mai scos bloc o anumită porțiune de materie, ci s-a încercat identificarea de către grupuri de lucru specializate a acelor elemente care nu sunt esențiale pentru a putea fi extrase din materia de examen”.

