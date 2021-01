Sorin Cîmpeanu: “Învățământul online a generat pierderi care ar trebui compensate într-o cât mai mare măsură”

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a precizat vineri seara, în emisiunea moderată de Tudor Mușat, că primul semestru se va încheia așa cum a început, online. De asemenea, demnitarul a explicat faptul că învățământul online a generat pierderi care vor trebui compensate într-o cât mai mare măsură.

“Semetrul întâi s-a derulat online, se va încheia online. Următoarele trei săptămâni de școală, între 11 ianuarie și 29 ianuarie vor fi online. Știm, de asemenea, că niciodată minitrul Educației nu a declarat că în România sistemul de Educație este un dezastru.

Predarea online, prin natura ei, generează pierderi inevitabile. Niciun sistem de educație din lume nu a reușit să le evite. Este vorba despre pierderi structurale și nu circumstanțiale. Am spus că pierderile înregistrate sunt mari. Învățământul online a generat pierderi care ar trebui compensate într-o cât mai mare măsură. Nu suntem idealiști să pretindem că vom recupera absolut tot”.

Ministrul a mai precizat că în ciuda lipsurilor, profesorii au reușit să ducă anul școlar până la capăt, au reușit să organizeze examene și să încheie medii:

“În România, profesorii, nici ei nu au avut echipamente, nici ei nu au fost instruiți. Partea de instruire este importantă. Cu toate aceste dificultăți, dascălii din România au reușit să ducă anul școlar la capăt, au reușit să organizeze examenele naționale, au reușit să încheie mediile. Nu pot să cataloghez un dezastru. Pierderile sunt foarte mari, dar sunt inevitabile generate de predarea în online”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.