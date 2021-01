Sorin Cîmpeanu: Medicii școlari sunt 600 pentru 17.000 de școli și 100 de universități. Ei lucrează acum pentru DSP și trebuie să se întoarcă în școală / Acțiunea de triaj creează aglomerări (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a vorbit miercuri seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, despre triajul epidemiologic și testarea din școli, măsuri care sunt avute în vedere odată cu redeschiderea unităților de învățământ, programată deocamdată pentru 8 februarie.

Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, a declarat miercuri că pentru testarea în școli este luată în calcul folosirea testelor rapide antigen, această testare urmând a se adresa atât elevilor, cât și cadrelor diactice.

Referindu-se la acest subiect, Sorin Cîmpeanu a precizat: ”Testarea, dacă se va face cu medici școlari, va trebui să depășească două probleme: medicii școlari sunt 600 pentru 17.000 de școli și 100 de universități. Cei 600, în momentul în care vorbim, lucrează pentru DSP, deci ei trebuie să se întoarcă în școală pentru a face testarea și trebuie să fie suficient de mulți pentru a face testarea. Am înțeles că sunt și alternative cu asistenți medicali”.

