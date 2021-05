Sorin Cîmpeanu: Ministerul Educației va trebui să inițieze un proces intern pentru a avea o imagine a numărului de angajați vaccinați / De ce acum nu se cunoaște exact câți profesori sunt imunizați (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat duminică, pentru B1 TV, că instituția pe care o conduce va trebui să demareze un proces intern pentru a vedea exact care este numărul angajaților din sistem care s-au vaccinat anti-COVID-19. Cîmpeanu a explicat de ce acum nu se cunoaște cu precizie numărul profesorilor care au fost vaccinați.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Dan Gabor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.