Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, clarifică problema mărțișoarelor în școli: E o exagerare, iar MEC nu susține exagerările / Orice tip de interacțiune necesită prudență, inclusiv acest lucru (VIDEO)

Atât ministrul Cîmpeanu, cât și Ministerul Educației au ținut să precizeze în cursul zilei de miercuri că oferirea de mărțișoare de 1 și 8 Martie, în școli nu este interzisă. Totuși, Cîmpeanu îndeamnă la precauție, în special în situațiile în care se pot realiza aglomerări de elevi care să ofere mărțișoarele cadrelor didactice.

„De fiecare dată îndemnăm la prodență, din perspectiva oricărui tip de interacțiuni care pot facilita transmiterea virusului. Orice tip de interacțiune necesită prudență, inclusiv acest lucru.

Obiectele persoanle intră sub incidența lucrurilor interzise de a fi schimbate, dar a considera o floare obiect personal sau un mărțișor care face parte din patrimoniul cultural impaterial UNESCO nu poate fi încadrat nici ca obiect personal nici ca obiect de inventar.

E o exagerare, iar MEC nu susține exagerările. Pe de altă parte dacă cineva își închipuie că printr-o directivă a unei autorități MEC sau altă directivă poate împiedica oferirea unei flori, cred că e bine să mearcă la cursuri de anocare în realitate”, a explicat Cîmpeanu, pe B1 TV.

Ministrul Educației a concluzionat explicând faptul că se vor putea oferi mărțișoare, dar cu prudență și respectarea normelor sanitare, în special evitarea busculadelor între elevi. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a transmis și un comunicat prin care a anunțat că nu este interzis să oferim mărțișoare în unitățile de învățământ:

„În ordinul comun nr. 3.235/2021 al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății se prevede interzicerea schimbului de obiecte personale (Anexă: Măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe în perioada pandemiei de COVID-19 - II. Măsuri de organizare a spaţiilor, a accesului în unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe şi a programului şcolar, în contextul epidemiologic al infecţiei cu SARS-CoV-2, b) organizarea sălilor de clasă).

Mărţişorul, element de patrimoniu cultural imaterial, a fost înscris de UNESCO, în anul 2017, în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității.

n acest context, Ministerul Educației nici nu poate schimba și nici nu dorește să se implice în schimbarea/includerea unor valori de simbol precum „flori și mărțișoare” în categoria „obiecte personale”.Câți bani a ajuns să câștige Zanni, lunar, din Youtube, de când este concurent la la Survivor România? Suma uriașă pe care o va găsi în conturi

Ministerul Educației nu a transmis și nu va transmite către unitățile și instituțiile de învățământ nicio interdicție în acest sens, dar îndeamnă la prudență din perspectiva oricărui tip de interacțiuni care pot facilita transmiterea virusului SarsCOV 2”, se precizează într-un comunicat al MEC.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.