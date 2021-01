Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: Tematica de examen pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat va fi adaptată la realitățile acestui an (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a discutat miercuri seara, în platoul B1 TV, despre recuperarea materiei pe care elevii au pierdut-o în timpul orelor online și mai ales despre o serie de măsuri ce au fost dispuse în învățământ, precum măsura orelor remediale. Totodată, el a anunțat și că materiale pentru examenele finale va fi adaptată, în funcție de realitatea acestui an școlar.

„Am promovat în ședința de guvern de astăzi, în primă lectură, OUG pentru introducerea acestui pachet de măsuri remediale care vizează recuperarea pierderilor generate de predarea online, accesul deficitar la tehnologie sau internet. Înainte de începerea școlilor sunt convins că vom aproba această OUG.

Am luat măsura extingerii perioadei în care elevii își pot încheia stiuația școlară pe primul semestru, cu până la 8 săptămâni de la revenirea în școlă, am luat măsură reducerii numărului de note necesare pentru încheierea situației școlare, acesta era echivalent cu numărul de ore alocate săptămânal materiei respective.

Mai departe, depindem de deschiderea școlii pentru că nu poți să recuperezi online ceea ce ai pierdut online, de nivelul de implicare al fiecărui cadru didactic.

Vom spune că atâta vreme cât elevii, părinții, profesorii solicită ca examenele naționale să fie susținute la datele planificate, să fie susținute cu prezență fizică, dacă nu corelezi măcar tematica de examen cu realiztățile acestui an, ar însemna să negi evidențele și să spui că totul a fost perfect.

Tematica de examen pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat va fi adaptată la realitățile acestui an. Adaptarea se va realiza în modul cel mai obiectiv și profesionist cu putinî și va fi anunțată din timp”, a declarat ministrul Educației, pentru B1 TV.

