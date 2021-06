Sorin Cîmpeanu: Nu mai există date centralizate privind numărul de profesori vaccinați. Pe 21 mai erau 60%. E cea mai numeroasă categorie în valoare absolută din perspectiva persoanelor imunizate (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat miercuri seară, pentru B1 TV, că nu mai există date centralizate cu privire la numărul de profesori vaccinați anti-COVID-19. Ultimele date în acest sens, din 21 mai, indicau un procent de 60% profesori imunizați. „E vorba de cea mai numeroasă categorie în valoare absolută din perspectiva persoanelor vaccinate”, a ținut, totuși, să sublinieze ministrul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.

