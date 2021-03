Sorin Cîmpeanu: Nu sunt în măsură să ghicesc viitorul, nu am un glob de cristal, dar pot să vă asigur că anul școlar se va încheia și examenele naționale se vor susține (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat, joi, că nu poate spune de pe acum ce se va mai întâmpla, dat fiind modul în care evoluează pandemia de coronavirus, dar dă asigurări că anul șolar se va încheia, iar examenele naționale se vor susține. Precizarea vine în contextul în care ministrul tocmai a anunțat noi modificări, medite să adapteze predarea la valul trei al epidemiei.

„Nu sunt în măsură să ghicesc viitorul, nu am un glob de cristal, dar sunt în măsură să vă asigur că vom aborda în mod responsabil orice situație va apărea. Ministerul Educației se va adapta în așa fel încât anul școlar se va încheia și examenele naționale se vor susține. Asta vă spun ca Ministru al Educației, ca ghicitor în viitor n-o să vă pot răspunde nimic”, a declarat Cîmpeanu.

Acesta a mai precizat că „testarea în alte țări e un element de bază pentru siguranța în școli. În state ca Austria, Germania, Franța, sunt folosite teste non-invazive și am susținut această experiență”. În școlile din România, până acum, s-au făcut doar 19.000 de teste, deși sunt disponibile peste 1,8 milioane.

Ministrul Educației a mai spus că vaccinarea anti-COVID-19 a cadrelor didactice a depășit 50%, iar a persoanlului din învățământ 40%.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.