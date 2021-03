Sorin Cîmpeanu: Orele remediale nu se mai pot derula în localitățile care au depășit rata de infectare de 6 la mia de locuitori. Nu ai cum să recuperezi în online ce ai pierdut în online (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, a vorbit, joi, în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat" despre cu se desfășoară programul de recuperare a materiei pierdute din cauza învățământului online, abia demarat.

Ministrul Educației a explicat că orele remediale au fost anulate deja în localitățile în care rata de infecare cu COVID-19 a trecut de 6 la mia de locuitori, pentru că este necesar ca aceastea să aibă loc în sălile de clasă, ceea ce nu mai este posibil.

"Orele de recuperare au început. Am lăsat deschis procesul pentru orele remediale. Aveam un număr de78.000 de înscriși din învățământul primar plus 62.000 din învățământul gimnazial și 90,000 din învățământul liceal . Din păcate, aceste ore remediale, conform regulamentarilor trebuie sa se deruleze față în față în localitățile în care rata de infectare de 6 la mie a fost depășită, nu mai este posibilă prezenta fizică în scoli și atunci o mare problemă este că acest proces de recuperare abia demarat nu se mai poate realiza...Este un moment deosebit de dificil. Procesul de învățământ va continua online: Fiecare cadru didactic va face ceea se poate mai bine în online. Evaluări, testări, ore remediale nu pot fi făcute online, doar cu prezență fizică. Pierderi vor fi...Cele mai multe au fost generate de faptul că accesul a fost dificil la internet, la tehnologie. Nu ai cum să recuperezi în online ce ai pierdut în online", a mai spus ministrul.

