Sorin Cîmpeanu: Pentru București, dacă rămânem în scenariul galben, vor merge fizic la școală elevii de grădiniță, din învățământul primar și din clasele terminale

Sorin Cîmpeanu a vorbit, sâmbătă, într-o intervenție pe B1 TV despre măsurile de recuparare a materiei pierdute în timpul cursurilor online. Ministrul Educației a declarat că, dacă Bucureștiul va rămâne în continuare în scenariul galben, vor merge la școală permanent elevii de grădiniță, cei din învățământul primar și elevii din clasele terminale: a VII-a, a XII-a și a a XIII-a.

"Scenariul galben, în modalitate în care a fost anunțat sub rezerva evoluției epidemiologice care va fi analizată în data de doi februarie presupune prezenta fizica pentru copiii din grădinițe, elevii din învățământul primar, pentru elevii din clasele terminale: a VII-a, a XII-a și a a XIII-a, cei care vor susține examene naționale. Asta presupune scenariul galben. Scenariul roșu presupune prezenta fizică a copiilor din grădinițe, elevilor din învățământul primar. Prezenta ar putea fi asigurată pana la nivelul de 6, rata de infectare la mia de locuitori, nivel de la care localitatea se carantinează și din păcate să școlile trec în online din nou. Acesta este sistemul propus, a fost anunțat și va face obiectul discuției din data de 2 februarie și dacă nu se vor înregistra creșteri semnificative și vom rămâne pe aceleași date cu privire la rata de infectare, tot ceea ce s-a anunțat va fi pus în aplicare de pe 8 februarie.

Pentru București, în măsura în care vom rămâne în scenariul galben, cei care vor merge fizic la scoală cei din grădinițe, elevii din învățământul primar și elevii din clasele terminale: a VII-a, a XII-a și a a XIII-a, în mod permanent. Scenariul hibrid a fost eliminat, cu prezenta alternativă a fost eliminat pentru ca un profesor nu poate preda și la clasa și online", a declarat Sorin Cîmpeanu.

