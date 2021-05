Sorin Cîmpeanu a oferit noi cele mai recente cifre privind angajații din învățământ vaccinați împotriva COVID-19, vineri seară, într-o intervenție telefonică în Jurnalul B1 TV, prezentat de Dan Gabor. Ministrul Educației a declarat că în platforma de vaccinare sunt înscriși peste 155.000 de angajați, dintre care peste 145.000 au primit si rapelul.

"În platforma de vaccinare sunt înscriși peste 155.000 de angajați ai sistemului de învățământ. Personalul din învățământ rămâne cea mai numeroasă categorie socio-profesională care s-a vaccinat. Din 155.000, peste 145.000 au primit și rapelul. Pentru flexibilitate procesului de vaccinare, în toate centrele special deschise nu se solicita, pentru scurtarea timpilor de așteptare, completarea rubricii conform căreia o anumita persoană este angajată în sistemul de învățământ sau alt sistem. Ministerul Educației va iniția un proces prin care fiecare cele 17.000 de școli vor raporta numărul real de angajați vaccinați cu prima, respectiv a doua doză. Aceiași solicitare o vom face univresităților. Așa vom avea un număr real asupra cadrelor didactice vaccinate", a spus Cîmpeanu.

