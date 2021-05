Sorin Cîmpeanu: Peste 155.000 de angajați din sistemul de învățământ sunt vaccinați anti-COVID-19. Dacă ne raportăm la cei care intră în contact nemijlocit cu elevii, procentul a depășit 55% (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat sâmbătă seară, într-o intervenție telefonică în cadril emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin, că peste 155.000 de angajați din sistemul de învățământ s-au vaccinat anti-COVID-19 până acum. Este vorba despre 44% din total angajaților și de 55% dintre cadrele didactice.

”La momentul la care vorbim, sunt peste 155.000 de angajați din sistemul de învățământ, vaccinați, din care 145.000 au făcut și rapelul. Personalul din învățământ rămâne categoria cea mai numeroasă în valoare absolută din perspectiva vaccinării. Dacă mă întrebați de procente, este vorba de 44% din cei 350.000 de angajați.

Personalul din învățământ include personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic. Dacă ne raportăm la cei care intră în contact nemijlocit cu elevii, procentul a depășit 55%, deci nu mai este minoritar”, a spus ministrul.

