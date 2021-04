Sorin Cîmpeanu: Peste 50% din cadrele didactice din țară s-au vaccinat împotriva COVID-19. În ceea ce privește personalul total, procentul este de peste 43 (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a vorbit, joi, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1, prezentate de Aneta Sîngeorzan, despre cum decurge vaccinarea împotriva COVID-19 în rândul profesorilor.

Ministrul a declarat că peste 50% din profesori s-au imunizat până în acest moment, însă este nevoie de o accelerare a procesului de vaccinare.

"Ministerul Educației a încheiat astăzi prima etapă a campaniei “Vaccinare și Testare pentru Învățare”. La nivel de secretar de stat au fost organizate întâlniri in toate județele, inclusiv municipiul București, cu asistenta din partea epidemiologilor pentru a promova importanta și necesitate vaccinării ca fiind actul unic care ne ajuta să punem capăt acestei pandemii.

Personalul din învățământ rămâne în categoria socioprofesională cea mai numeroasă din România. Este vorba despre 154.000 de angajați din învățământ vaccinați. Dacă ne raportat la cadre didactice, cei care intra in contact nemijlocit cu elevii, procentul este de peste 50%. La personalul total din învățământ, procentul este de peste 43, respectiv 154,000 de angajați din 350.000. Este nevoie de o accelerarea a acestui proces, deoarece am constatat un progres lent in ultimele trei săptămâni", a spus Câmpeanu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.