Sorin Cîmpeanu: Peste tot sistemul de predare online a funcționat deficitar. Pierderile au fost mari și foarte mari. Ne bazăm pe rezultatele bune de la simularea examenului de Evaluare Națională (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat, luni, că are ceva emoții în privința numărului de elevi care se vor prezenta mâine la proba de Limbă română a Evaluării Naționale. Și posibilele rezultate îl îngrijorează, dat fiind că sistemul de predare online „a funcționat deficitar”. Pe de altă parte, rezultatele obținute de elevi la simularea acestui examen îi dau speranțe ministrului. „Vom avea și o etapă specială pentru Evaluarea Națională care va începe imediat după, pe 5 iulie”, a mai precizat Cîmpeanu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.