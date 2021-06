Sorin Cîmpeanu propune ca educația sexuală să fie o componentă în cadrul conceptului Educație pentru sănătate / Înscrierea la orele de educație sexuală să se facă la fel ca la ora de religie (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat, marți, că va propune ca participarea la orele de educație sexuală în școli să se facă precum cea la orele de religie: toți elevii să fie înscriși automat, apoi să fie retrași punctual cei pentru care părinții decid acest lucru. Cîmpeanu a mai spus că propunerea Ministerului Educației este ca educația sexuală să facă parte dintr-un concept mai larg numit Educație pentru viață, concept unitar în cadrul gimnaziului și liceului - să fie o oră obligatorie pe săptămână de la clasa a V-a la a XII-a. Programa, a mai punctat liberalul, va fi adaptată vârstei elevilor.

