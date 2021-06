Sorin Cîmpeanu: Rata de înscriere la Bacalaureat din promoția curentă e de 77%, mai puțin decât anul trecut. E îngrijorător. Au pierdut contactul cu școala o perioadă lungă de timp (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat luni, pentru B1 TV, că rata de înscriere la examenul de Bacalaureat din promoția curentă e de 77%, sub cea de anul trecut, fapt ce e „îngrijorător”. Ministrul a precizat că parte din elevii care nu s-au înscris „au pierdut contactul cu școala o peirioadă lungă de timp”. Cîmpeanu a mai spus că deja în România sunt un milion de absolvenți de liceu fără diplomă de BAC.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.