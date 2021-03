Sorin Cîmpeanu: Școala online a generat pierderi majore, dar a fost singurul lucru care ne-a rămas la dispoziție. Rata tot mai mare de infectare ar putea duce la suspendarea tuturor activităților didactice (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat, joi, că predarea online a generat pierderi uriașe, dar, în contextul pandemiei de coronavirus, o soluție mai bună pentru continuarea predării nu a existat.

Cîmpeanu a mai precizat că e esențial ca autoritățile, inclusiv Ministerul pe care îl conduce, să ia în calcul trendul ascendent al ratei de infectare, altfel s-ar putea ajunge la „suspendarea tuturor activităților didactice”.

