Sorin Cîmpeanu: Sperăm că vinerea viitoare, 21 mai, vom înregistra o rată de infectare care să permită revenirea tuturor elevilor în școli (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, și-a exprimat speranța că pe 21 mai rata de infectare cu coronavirus va fi suficient de mică încât toți elevii să poată reveni la clase.

Săptămâna viitoare vor putea merge la școală 2,6 milioane de elevi dintr-un total de aproape 3 milioane. 654 de localități au azi rata de infectare de peste 1 la mie. În aceste localități învață 300.000 de elevi înmatriculați în clasele V, VI, VII, IX, X și XI. Aceștia vor rămâne săptămâna viitoare tot în online.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Dan Gabor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.