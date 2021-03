Sorin Cîmpeanu: Sperăm cu toţii că examenele naţionale ne vor prinde într-o perioadă când nu vor fi localităţi în carantină

Sorin Cîmpeanu a declarat sâmbătă că este îngrijorat de situația epidemiologică actuală, care ar putea afecta planurile de desfășurarea a examenelor în unităților de învîțământ.

Totuși, Ministrul Educației speră că în perioada organizării examenelor naționale nu vor fi localități în caratină, astfel încât elevii să poată participa la aceste evaluări.

Sorin Cîmpeanu dă asigurări că vor fi găsite soluții pentru elevii din școlile aflate în localități în carantină, dacă va fi cazul.

„Aş vrea să sperăm cu toţii că examenele naţionale ne vor prinde într-o perioadă când nu vor fi localităţi în carantină. (…) Pentru predictibilitate, am decis că examenele se vor ţine la datele stabilite. Pentru relevanţă, am decis că se vor ţine cu prezenţă fizică (…) am adaptat tematica de examen. Pentru zonele care ar putea să fie în carantină, cu siguranţă vom găsi soluţii în interesul elevilor. Este prematur şi îmi place să sper că în vară, când se vor susţine examenele naţionale, nu vom avea localităţi în carantină”, a declarat Sorin Cîmpeanu pentru Antena 3.

Ministerul Educației a modificat ordinul comun cu Ministerul Sănătății, în ceea ce privește organizarea orelor în funcție de scenariile în care se află localitatea.

Una dintre schimbările majore este faptul că elevii care se afla în anii terminali și urmează să susțină examene pot merge la școală fizic. Însă doar jumătate din efectivul unei clase va face orele la școală, restul în sistem online. Astfel, se ajunge la un scenariu hibrid. O altă prevedere importantă este faptul că orele remediale, de recuperare a materiei, se pot organiza pentru toate clasele în școli.