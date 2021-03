Sorin Cîmpeanu: Sperăm cu toţii că examenele naţionale ne vor prinde într-o perioadă când nu vor fi localităţi în carantină. Pentru zonele care ar putea fi în carantină, cu siguranţă vom găsi soluţii

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, își exprimă speranța că în perioada în care vor avea loc examenele naționale din acest an nu vor exista localități în carantină și astfel elevii vor putea să participe fără probleme la evaluări. Cîmpeanu dă asigurări însă că vor fi găsite soluții în cazul în care, în acel moment, unele localități vor fi vizate de restricții din cauza noului coronavirus.

Ministrul Educației, despre desfășurarea examenelor naționale din acest an

”Aş vrea să sperăm cu toţii că examenele naţionale ne vor prinde într-o perioadă când nu vor fi localităţi în carantină. (...) Pentru predictibilitate, am decis că examenele se vor ţine la datele stabilite. Pentru relevanţă, am decis că se vor ţine cu prezenţă fizică (...) am adaptat tematica de examen. Pentru zonele care ar putea să fie în carantină, cu siguranţă vom găsi soluţii în interesul elevilor. Este prematur şi îmi place să sper că în vară, când se vor susţine examenele naţionale, nu vom avea localităţi în carantină”, a declarat Sorin Cîmpeanu, sâmbătă, la Antena 3.

Modificări ale ordinului comun al Ministerelor Educației și Sănătății privind desfășurarea cursurilor

Precizările ministrului vin în contextul în care instituția pe care o conduce a anunțat, sâmbătă seară, că a fost modificat ordinul comun cu Ministerul Sănătății prin care sunt reglementate condițiile în care se desfășoară cursurile în funcție de situația epidemiologică.

Potrivit documentului, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de coronavirus este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică de 6 la mie, cursurile se vor face cu prezență fizică pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul primar și pentru ”elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și cei din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie, cu prezența fizică de până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculați în respectivele clase terminale”.

"Este permisă prezenţa fizică, indiferent de scenariu, atât pentru evaluările de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a cât şi pentru simulările examenelor naţionale. (...) La peste 6 la mie, întreaga localitate intră în carantină, se suspendă orice activitate, inclusiv cele didactice", a menționat Sorin Cîmpeanu.