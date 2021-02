Sorin Cîmpeanu: Stocul de măști din școlile din România este mai mare de 37 de milioane (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, vineri, că, în prezent, stocul de măști din școlile din România este mai mare de 37 de milioane.

„Stocul de măști la acest moment, din școlile din România, vorbesc doar de măștile achiziționate de către Ministerul Educației prin Inspectoratele Școlare Județene, este mai mare de 37 de milioane de măști. Se adaugă stocurile obținute prin finanțarea achiziții autorităților locale. Sunt exemple și de alte surse de achiziționare a măștilor. Ministerul Educației este în curs de a perfecta un contract de donație, prin care vor fi distribuie în școli 500.000 de măști”, a spus oficialul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.