Sorin Cîmpeanu: Sunt 155.000 de angajați din Învățământ vaccinați anti-COVID-19 / Ritmul de imunizare a scăzut foarte mult în ultima perioadă

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat că numărul angajaților din Învățământ vaccinați anti-COVID-19 a ajuns la 155.000. Dintre aceștia, peste 140.000 au făcut și rapelul, deci au schema de vaccinare completă. Ministrul a remarcat, însă, că ritmul de imunizare în rândul cadrelor didactice a scăzut foarte mult în ultima perioadă.

Sorin Cîmpeanu, despre vaccinarea anti-COVID-19 a profesorilor

„Este un procent important, dar evoluția din ultimele săptămâni, progresul vaccinării personalului din învățământ, trebuie să recunoaștem, ritmul de vaccinare a personalului din învățământ a scăzut foarte mult”, a declarat Sorin Cîmpeanu, pentru Digi24.

În perioada dedicată vaccinării personalului din Învățământ erau „mai multe mii” de persoane vaccinate zilnic, dar în ultimele zile „avem un proces foarte lent, de 200 - 300 două de angajați zilnic”, a mai spus ministrul.

De altfel, în acest context s-a și încheiat vacanța elevilor.

Marți, ministrul Sorin Cîmpeanu a explicat modul în care școlarii revin la clase: „Miercuri, 5 mai, vor merge la şcoală cu prezenţă fizică absolut toţi copiii din grădiniţe, toţi elevii din învăţământul primar, inclusiv clasa pregătitoare, vor începe şcoala cu prezenţă fizică de miercuri, 5 mai. Pentru elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a din localităţile în care rata de infectare este sub 1 la mie - şi avem la ora actuală aproape 1.800 de localităţi în care rata de infectare este sub 1 la mie - vor merge, de asemenea, la şcoală de miercuri, 5 mai, cu prezenţă fizică. Ceilalţi elevi de clasele V, VI, VII, IX, X, XI din localităţile în care rata de infectare, din păcate, este încă peste 1 la mie vor începe şcoala miercuri, 5 mai, în sistem online. Este vorba de puţin peste 1.400 de localităţi”.

Tot marți, Ministerul Educaţiei a publicat incidenţa cazurilor de coronavirus pe localităţi, în funcţie de care s-au redeschis școlile.

Cîmpeanu a mai afirmat că este posibil ca peste două săptămâni să fie propusă revenirea la școală a tuturor elevilor: „E posibil peste două săptămâni să realizăm o fotografie de moment și să înaintăm o astfel de propunere, care să-i vizeze pe cei din clasele V, VI, VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a".