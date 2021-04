Sorin Cîmpeanu: Sunt 3 condiții pentru redeschiderea tuturor școlilor - Respectarea regulilor, vaccinarea profesorilor, trend descendent al infectărilor cu coronavirus (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat duminică seară, pentru B1 TV, că dacă specialiștii din Ministerul Sănătății susțin că testele COVID-19 non-invazive nu sunt relevante, atunci Ministerul Educației nu mai ține cont decât de trei condiții, din patru, pentru redeschiderea absolut tuturor școlilor cu prezență fizică în clase: respectarea măsurilor de prevenție, vaccinarea profesorilor și înregistrarea unui trend descendent al infectărilor.

