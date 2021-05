Sorin Cîmpeanu: Sunt convins că în orice situații se vor găsi soluții ca elevii să poată susține unele dintre cele mai importante examene din viața lor, sigur, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat duminică, pentru B1 TV, că programa pentru Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat de anul acesta nu va suferi modificări și că deja au avut loc simulări ale căror rezultate au fost mai bune decât în ani în care nu a fost criză sanitară. Întrebat ce se va întâmpla dacă numărul infectărilor cu coronavirus va crește din nou, Cîmpeanu a răspuns: „Sunt convins că în orice situații se vor găsi soluții ca elevii să poată susține unele dintre cele mai importante examene din viața lor”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Dan Gabor.

