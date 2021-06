Sorin Cîmpeanu: Tematica examenului de Evaluare Națională a fost adaptată specificului acestui an școlar. Elevii vor respecta regulile sanitare / Care sunt noutățile (VIDEO)

Începe Evaluarea Națională, iar elevii vor da exemenul în condiții sanitare deosebite. Se va purta mască în sălile de clasă, la intrare, dar și în clase se va respecta distanța de cel puțin un metru între elevi, iar orice bagaj va fi lăsat într-o sală specială. Marți se va desfășura proba la Limba și literatura română, iar pe 24 iunie proba la Matematică. Proba la Limba şi literatura maternă va avea loc vineri, 25 iunie, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Andreea Moraru. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a explicat lucrurile noi din examenul de Evaluare Națională din acest an.

