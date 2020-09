După începerea școlilor, acum este rândul facultăților să decidă cum vor deschide noul an universitar în contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, Consiliul Național al Rectorilor s-a întrunit weekendul trecut, la Brașov, unde au fost discutate măsurile ce trebuie luate pentru ca universitățile să se deschidă în siguranță.

