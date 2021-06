Sorin Cîmpeanu: Vor fi 10 campusuri de învățământ dual în toată țara și investiții și în atelierele școlilor profesionale. Pe masa negocierilor sunt 500 de milioane de euro (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat luni, pentru B1 TV, că învățământul profesional, în forma lui cea mai bună de organizare, învățământul dual, e o prioritate pentru instituția pe care o conduce. 10 campusuri de învățământ dual vor fi organizate în toată țara. De asemenea, se vor face investiții și în atelierele școlilor profesionale. Ministrul Educației a făcut referire și la o sumă - 500 de milioane de euro. „Învățământul profesional nu mai trebuie să fie o rută a eșecului”, a punctat Cîmpeanu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.