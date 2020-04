Sorin Hâncu, Preşedintele Colegiului Medicilor din Suceava despre militarizarea Spitalului Judeţean: Am încredere că vor lua măsurile necesare (VIDEO)

După demisii succesive la conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Suceava, joi doctorul militar col. Daniel Ionuţ Derioiu a preluat funcţia de manager. Totodată, ministrul Sănătății a precizat că ‘noua conducere va comunica în stil militar.’ Sorin Hâncu, Preşedintele Colegiului Medicilor din Suceava, invitat la B1TV dă detalii despre situaţia de la faţa locului.

La Suceava a fost un accident epidemiologic. Un dezastru am spus eu şi îmi menţin acest termen. Pentru că datorită unor greşeli manageriale iniţiale, pe fondul exodului celor din zonele cu virus, s-a declanşat acest accident. Acest accident nu a fost bine manageriat în continuare, s-a perpetuat şi s-a ajuns la situaţia de atăzi când Spitalul Judeţean Suceava este transformt în spital pentru tratamentul pacienţilor cu infecţii COVID-19, spune Sorin Hâncu.

Preşedintele Colegiului Medicilor din Suceava salută decizia de militarizare a spitalului şi îşi exprimă încredere că vor fi luate, în sfârşit măsurile necesare.

