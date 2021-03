Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației: Am solicitat ca simulările examenelor naționale, dar și examenele propriu-zise să se desfășoare cu prezență fizică totală (VIDEO)

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, a vorbit marți seară, în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat" despre solicitările făcute către Ministerul Sănătății. Printre acestea se numără desfășurarea orelor remediale cu prezență fizică, desfășurarea examenelor în școli și renunțarea la măștile de protecție în timpul orelor de sport.

"Ministerul Educației a solicitat Ministerului Sănătății cinci lucruri, nu doar purtarea măștii sau nepurtarea măștii. Am solicitat în primul rand desfășurarea orele de activitate remedială, care trebuie să înceapă foarte curtând, exclusiv fața în fața, indiferent de scenariu evident făcând abstracție de situațiile în care localitatea este în carantină, dar în cele trei scenarii să funcționăm cu grupele pentru activitatea remedială dintr-un motiv foarte simplu: aceste grupe vor fi în medie de 12 elevi, adică se poate asigura o distanțarea suficienta astfel încât riscurile epidemiologice sa fie minime, dar sa permitem și participarea elevilor de clasele V, VI, VII, .

Am solicitat permiterea învățământului fața în fata a elevilor de la învățământul special, pentru ca grupele de studiu sunt foarte mici, maxim 10 copii odată, iar învățământul online este extrem de dificil, dacă nu imposibil.

Am solicitat ca simulările examenelor naționale care se vor desfășura la sfârșitul acestei luni, dar și examenele propriu-zise să se desfășoare cu prezență fizică totală.

Nu îl ultimul rând, argumentatele nostru pentru a renunța la măștile de protecție în timpul orelor de sport sunt convins ca cel puțin pentru aceste ore desfășurate pe terenul de sport va fi înțeles și permis. Măsura purtării măștii poate fi înlocuită de o distanțare cat mai mare și în cazul sălilor de aerisire permanentă", a declarat Sorin Ion.

