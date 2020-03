Sorin Ovidiu Vîntu va fi eliberat, vineri, în baza unei decizii definitive date de Tribunalul București.

Vîntu executa o pedeapsă de 11 ani de închisoare primita în mai multe dosare, din care a executat mai multe fracții în diferite perioade. Omul de afaceri a stat în spatele gratiilor aproape șase ani și jumătate.

Dintre acestea amintim sentința de 8 ani de închisoare din dosarul căderii Fondului Național de Investiții și cea de 10 ani din cazul Petromservice.

SOV mai avea două condamnari definitive, în dosarul privind șantajarea fostului deputat PSD, Sebastian Ghiță și, respectiv, cel privind favorizarea fostului director Gelsor, Nicolae Popa.

